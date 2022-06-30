МВД сообщило о предъявлении ректору РАНХиГС Мау обвинения в хищении

Ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза. Об этом информирует «МВД МЕДИА».

В сообщении говорится, что он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбуждённому в отношении экс-замминистра просвещения России Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других лиц.

Ранее стало известно, что Зуев обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей. По версии следствия, в 2018 году он совместно с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.

22 июня Мосгорсуд постановил оставить в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева.

Следователи ГУ МВД по Москве также предъявили обвинение Марине Раковой и Евгению Заку по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере).

Как сообщалось, полиция выявила 12 фиктивных сотрудников РАНХиГС в ходе расследования дела Раковой.