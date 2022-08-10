Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС

Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

«Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора Президентской академии», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы вуза.

Отмечается, что 2 августа Мау отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

В июне Тверской суд Москвы отправил Мау под домашний арест по делу о хищении.

30 июня стало известно, что Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза.

Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее оно было возбуждено в отношении экс-замминистра просвещения России Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева.