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Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС

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Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

«Владимир Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора Президентской академии», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы вуза.

Отмечается, что 2 августа Мау отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. 

В июне Тверской суд Москвы отправил Мау под домашний арест по делу о хищении.

30 июня стало известно, что Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении денежных средств вуза.

Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее оно было возбуждено в отношении экс-замминистра просвещения России Марины Раковой и ректора Шанинки Сергея Зуева.

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