Ректора Шанинки Зуева перевели под домашний арест

Тверской суд Москвы перевёл из СИЗО под домашний арест ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева по делу о мошенничестве.

«Удовлетворить ходатайство следствия и назначить Зуеву меру пресечения в виде содержания под домашним арестом до 11 октября», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее стало известно, что Зуев признал вину в инкриминируемых ему мошенничестве и фиктивном трудоустройстве, а также дал показания на соучастников преступления.

По версии следствия, Зуев, который обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей, в 2018 году совместно с экс-замминистра просвещения России Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.