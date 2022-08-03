Ректор Шанинки Зуев признал вину по двум преступлениям и дал показания

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергей Зуев признал вину в инкриминируемых ему мошенничестве и фиктивном трудоустройстве, а также дал показания на соучастников преступления.

Об этом сообщил следователь на заседании Тверского суда Москвы, передаёт РИА Новости.

По его словам, появились основания для изменения меры пресечения Зуеву с ареста на домашний арест, поскольку он «признал вину в двух инкриминируемых ему преступлениях, полностью погасил ущерб, а также дал показания на новых участников преступления, о которых ранее известно не было».

Отмечается, что прокурор поддержала следователя.

По версии следствия, Зуев, который обвиняется в хищении свыше 21 млн рублей, в 2018 году совместно с экс-замминистра просвещения России Мариной Раковой и бывшим заместителем гендиректора Фонда новых форм развития образования Евгением Заком вступил в сговор с целью хищения денег РАНХиГС.

13 июля Мосгорсуд признал законным продление ареста Зуева до 7 августа.