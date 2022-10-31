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В Тюменской области в возрасте 102 лет умер ветеран Великой Отечественной войны

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Ветеран Великой Отечественной войны Деомид Иванович Проскуряков, житель Заводоуковска, скончался в возрасте 102 лет.
В Тюменской области в возрасте 102 лет умер ветеран Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Как пишет nashgorod.ru, соболезнования родным ветерана выразил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Проскуряков в 1941 году получил серьёзные ранения в бою под Ленинградом, но в тылу не остался. Тюменец участвовал в Сталинградской битве, освобождал Великие Луки, Белоруссию, Украину, Польшу, дошёл до Берлина.

Ранее ФАН сообщило о смерти последнего ветерана Второй ударной армии Надежды Мордовцевой. Ей было 103 года.

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