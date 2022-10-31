В Тюменской области в возрасте 102 лет умер ветеран Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Как пишет nashgorod.ru, соболезнования родным ветерана выразил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Проскуряков в 1941 году получил серьёзные ранения в бою под Ленинградом, но в тылу не остался. Тюменец участвовал в Сталинградской битве, освобождал Великие Луки, Белоруссию, Украину, Польшу, дошёл до Берлина.
Ранее ФАН сообщило о смерти последнего ветерана Второй ударной армии Надежды Мордовцевой. Ей было 103 года.