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Путин заявил о намерении продлить режим отмены плановых проверок бизнеса на 2023 год

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Президент России Владимир Путин заявил о намерении продлить режим отмены плановых проверок бизнеса на 2023 год.
Путин заявил о намерении продлить режим отмены плановых проверок бизнеса на 2023 год
  • Gettyimages.ru
  • © Sam Edwards

«Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупного... Мы продлим, если этого не говорили ещё, этот режим и на 2023 год», — сказал он.

Путин добавил, что «административная гильотина» уже показала свою эффективность и уже свыше 1 тыс. актов, регулирующих хозяйственную деятельность, отменены, а на их место пришло всего «400 с чем-то новых актов».

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.

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