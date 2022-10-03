Бизнес-омбудсмен Подмосковья получил почти 2000 обращений с начала года

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв получил почти 2000 обращений с начала 2022 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена.

Чаще всего за помощью обращались ИП и юрлица — 51,4% и 40% соответственно.

«В сравнении с предыдущими годами, в 2022 году, я и мои представители стали в два раза чаще принимать участие в судебных процессах на стороне бизнеса в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Это говорит о повышении доверия к институту уполномоченного со стороны предпринимательского сообщества», — заявил Головнёв.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.