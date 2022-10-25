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Врач Романенко заявила, что чрезмерное слезоотделение может говорить о болезнях нервной системы

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Врач-кардиолог, терапевт кандидат медицинских наук Татьяна Романенко заявила, что чрезмерное слезоотделение может говорить о болезнях нервной системы.
Врач Романенко заявила, что чрезмерное слезоотделение может говорить о болезнях нервной системы
  • Gettyimages.ru
  • © Corbis/VCG

«Слёзные железы находятся над глазом и постоянно вырабатывают физиологическое количество слезы. Эта слеза собирается в слёзном мешочке, который находится у медиального края глаза. Но при определённых патологических состояниях, болезнях, эмоциях слёз становится много», — отметила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, прежде всего повышенное слезоотделение может быть признаком болезней нервной системы. Также такая проблема появляется при заболеваниях щитовидной железы.

«Когда гормонов щитовидной железы становится слишком много, она активизирует деятельность всех систем организма», — уточнила Романенко.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН посоветовала увлажнять кожу для подготовки к зимнему сезону.

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