Косметолог Мишина напомнила, что курение и любовь к сладкому ускоряют процессы старения

Косметолог-дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Наталья Мишина рассказала, что причиной преждевременного старения могут быть определённые привычки.

Наиболее пагубной привычкой, в том числе ускоряющей процессы старения, является курение, отметила она в интервью сайту Pravda.Ru.

Ещё одна вредная в этом отношении привычка — неправильное питание. Так, в жирной, жареной, сладкой пище содержится большое количество углеводов, которые нарушают обменные процессы в организме и приводят к развитию ожирения, подчеркнула специалист.

Также врач посоветовала сократить время пребывания на солнце, чтобы избежать фотостарения. Кроме того, важно наладить режим сна, ведь во время отдыха в организме вырабатывается гормон мелатонин, заключила Мишина.

Ранее геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с URA.RU рассказал о факторах, влияющих на скорость старения.