В Москве разработали VR-платформу для обучения медиков
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
«Информационные технологии — безусловно, перспективная ниша для технологического бизнеса в столице. Одно из стремительно развивающихся направлений — решения в области виртуальной реальности. На них есть устойчивый спрос во многих сферах», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
Она отметила, что на VR-платформе обучение прошли более 50 тыс. студентов. Программа контролирует результаты во время занятий и передаёт данные в учебные заведения.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о работе по поддержке медиков.