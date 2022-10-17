В Москве разработали VR-платформу для обучения медиков

Резидент «Мосмедпарка» разработал платформу VR Medica для обучения медиков.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Информационные технологии — безусловно, перспективная ниша для технологического бизнеса в столице. Одно из стремительно развивающихся направлений — решения в области виртуальной реальности. На них есть устойчивый спрос во многих сферах», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Она отметила, что на VR-платформе обучение прошли более 50 тыс. студентов. Программа контролирует результаты во время занятий и передаёт данные в учебные заведения.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о работе по поддержке медиков.