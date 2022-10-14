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Автоэксперт Субботин дал советы по выбору щёток стеклоочистителей

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Автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин дал советы по выбору щёток стеклоочистителей.
Автоэксперт Субботин дал советы по выбору щёток стеклоочистителей
  • Gettyimages.ru
  • © Noppon Kobpimai / EyeEm

«Прежде всего, щётки должны подходить по размеру и по креплению. Это первое, на что нужно обратить внимание. А дальше нужно смотреть на производителя и брать только те щётки, которые себя хорошо зарекомендовали», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметил Субботин, каркасные щётки хороши в летний период, а бескаркасный вариант предпочтительнее для холодов.

«Цена не всегда является показателем хорошей работы щётки, в первую очередь нужно изучать тесты», — сказал эксперт.

Он добавил, что щётки стеклоочистителей стоит поменять, если они начинают размазывать грязь по стеклу, а также при появлении неприятных скрипов.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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