Автоэксперт Субботин дал советы по выбору щёток стеклоочистителей
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«Прежде всего, щётки должны подходить по размеру и по креплению. Это первое, на что нужно обратить внимание. А дальше нужно смотреть на производителя и брать только те щётки, которые себя хорошо зарекомендовали», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».
Как отметил Субботин, каркасные щётки хороши в летний период, а бескаркасный вариант предпочтительнее для холодов.
«Цена не всегда является показателем хорошей работы щётки, в первую очередь нужно изучать тесты», — сказал эксперт.
Он добавил, что щётки стеклоочистителей стоит поменять, если они начинают размазывать грязь по стеклу, а также при появлении неприятных скрипов.
Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.