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Офтальмолог Шилова рассказала, как защитить глаза в холодную погоду

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Врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала, как защитить глаза в холодную погоду.
Офтальмолог Шилова рассказала, как защитить глаза в холодную погоду
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Радио 1» она заявила, что в холод прежде всего страдают слизистые оболочки.

«Нарушается покрывающая функция эпителия нашей роговицы. Он становится тусклым, подверженным большему влиянию. Возникают помутнения, различные инфекционные нарушения, и это ведёт к снижению зрения. Но, как правило, на начальном проявлении авитаминоза люди редко замечают и обращаются к специалистам на более поздних стадиях», — сказала эксперт.

По её словам, усугубляет состояние и наличие хронических заболеваний, например диабета.

Шилова рекомендует ежедневно употреблять рыбу, мясо, морковь, рыбий жир, помидоры, чернику и сливочное масло.

Ранее гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал, что в осенний период человеку с ослабленным иммунитетом следует прививаться, больше бывать на свежем воздухе и закаливаться.

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