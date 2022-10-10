Офтальмолог Шилова рассказала, как защитить глаза в холодную погоду

Врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала, как защитить глаза в холодную погоду.

В беседе с «Радио 1» она заявила, что в холод прежде всего страдают слизистые оболочки.

«Нарушается покрывающая функция эпителия нашей роговицы. Он становится тусклым, подверженным большему влиянию. Возникают помутнения, различные инфекционные нарушения, и это ведёт к снижению зрения. Но, как правило, на начальном проявлении авитаминоза люди редко замечают и обращаются к специалистам на более поздних стадиях», — сказала эксперт.

По её словам, усугубляет состояние и наличие хронических заболеваний, например диабета.

Шилова рекомендует ежедневно употреблять рыбу, мясо, морковь, рыбий жир, помидоры, чернику и сливочное масло.

Ранее гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с URA.RU рассказал, что в осенний период человеку с ослабленным иммунитетом следует прививаться, больше бывать на свежем воздухе и закаливаться.