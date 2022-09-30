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Инженер Мамин посоветовал тщательно продумать планировку новой квартиры

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Инженер, эксперт в сфере подготовки проектной документации Дмитрий Мамин дал советы по выбору новой квартиры.
Инженер Мамин посоветовал тщательно продумать планировку новой квартиры
  • РИА Новости

«Дизайнеры выделяют следующие основные функциональные зоны: место приготовления пищи — кухню, для приёма пищи — столовую, ванную, зону отдыха и рабочую площадь. Также важно учесть эргономику, чтобы человеку было максимально удобно существовать на своей территории», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, планировку нового жилья стоит тщательно продумывать.

Как отметил Мамин, если спальня прилегает к лифтовым холлам, то будет слышен лифт, а из-за комнат со скошенными и закруглёнными углами может понадобиться изготовление мебели под заказ.

Ещё одним проблемным вариантом эксперт назвал длинные и узкие коридоры.

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