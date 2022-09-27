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Невролог Хорошев рассказал, что головная боль может быть следствием обезвоживания

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Врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что головная боль может свидетельствовать как о различных заболеваниях, так и о недостатке жидкости в организме.
Невролог Хорошев рассказал, что головная боль может быть следствием обезвоживания
  • Gettyimages.ru

«В первую очередь при остром приступе головной боли человеку нужно вспомнить, сколько воды он сегодня выпил. Если это была чашка кофе с утра, а на часах 15:30, то стоит выпить одну-две большие кружки воды или чая. Также нужно глубоко, интенсивно подышать, чтобы увеличить насыщаемость крови кислородом. И можно рассчитывать, что через 40—60 минут вам станет легче», — отметил Хорошев в интервью Радио Sputnik.

Невролог вместо приёма таблеток рекомендует следить за питьевым режимом и употреблять воду в необходимых количествах.

Ранее врач-диетолог сети лабораторий «ЛабКвест», член Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU посоветовала людям после 40 лет сократить потребление молочных продуктов, красного мяса и изделий из пшеничной муки.

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