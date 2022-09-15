В Калининградской области прошли учения Су-24М и Су-30СМ с практическим бомбометанием
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Балтийский флот.
«Упражнение производилось на высотах от 500 м до 1 км по мишенному полю на авиационном полигоне в восточной части Калининградской области», — проинформировала пресс-служба флота.
В августе в Минобороны России сообщили о переброске в Калининградскую область трёх МиГ-31, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», в рамках стратегического сдерживания.