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В Калининградской области прошли учения Су-24М и Су-30СМ с практическим бомбометанием

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Российские военные задействовали бомбардировщики Су-24М и истребители Су-30СМ в учениях с практическим бомбометанием на полигоне в Калининградской области.
В Калининградской области прошли учения Су-24М и Су-30СМ с практическим бомбометанием
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Балтийский флот.

«Упражнение производилось на высотах от 500 м до 1 км по мишенному полю на авиационном полигоне в восточной части Калининградской области», — проинформировала пресс-служба флота.

В августе в Минобороны России сообщили о переброске в Калининградскую область трёх МиГ-31, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», в рамках стратегического сдерживания.

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