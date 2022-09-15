В Калининградской области прошли учения Су-24М и Су-30СМ с практическим бомбометанием

Российские военные задействовали бомбардировщики Су-24М и истребители Су-30СМ в учениях с практическим бомбометанием на полигоне в Калининградской области.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Балтийский флот.

«Упражнение производилось на высотах от 500 м до 1 км по мишенному полю на авиационном полигоне в восточной части Калининградской области», — проинформировала пресс-служба флота.

В августе в Минобороны России сообщили о переброске в Калининградскую область трёх МиГ-31, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», в рамках стратегического сдерживания.