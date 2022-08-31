На Восточном экономическом форуме фонд «Росконгресс» представит проект «Территория инноваций»
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ВЭФ-2022.
В рамках проекта «Территория инноваций» пройдёт презентация проектов резидентов технопарка «Русский», фонда «Сколково» и технопарка «Якутия». Также пройдут панельные дискуссии.
Ранее ФАН сообщало, что Восточный экономический форум, который пройдёт 5—8 сентября во Владивостоке, станет площадкой для мероприятий плана председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.