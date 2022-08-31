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На Восточном экономическом форуме фонд «Росконгресс» представит проект «Территория инноваций»

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На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) фонд «Росконгресс» представит проект «Территория инноваций»
На Восточном экономическом форуме фонд «Росконгресс» представит проект «Территория инноваций»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ВЭФ-2022.

В рамках проекта «Территория инноваций» пройдёт презентация проектов резидентов технопарка «Русский», фонда «Сколково» и технопарка «Якутия». Также пройдут панельные дискуссии.

Ранее ФАН сообщало, что Восточный экономический форум, который пройдёт 5—8 сентября во Владивостоке, станет площадкой для мероприятий плана председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.

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