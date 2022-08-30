Энтомолог Заречная предупредила о вероятности развития аллергии из-за пылевых клещей

Энтомолог, доцент кафедры паразитологии и дезинфекционного дела Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кандидат медицинских наук Светлана Заречная рассказала, что в мешках для пылесосов могут скапливаться клещи домовой пыли, которые провоцируют развитие аллергий и астмы.

Клещи домовой пыли встречаются особенно в тех помещениях, где есть ковры на полу, дорожки и их редко пылесосят, сообщила специалист в беседе с URA.RU.

«Паукообразные вызывают очень тяжёлую аллергию и астму. Они очень мелкие, во время развития линяют, при встряхивании одеял, подушек их шкурки оседают в носоглотке, и человек заболевает. Клещи домовой пыли могут быть в мешках пылесосов. Плюс туда может попасть всё, что есть в квартире. В мешках, конечно, мало кто будет развиваться, только какое-то время жить. Но когда вы начинаете пылесосить, воздух выходит, а вместе с ним и частички шкурок клещей», — объяснила Заречная.

Энтомолог добавила, что матерчатые мешки для пылесосов лучше заменить на бумажные.

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