Энтомолог Заречная предупредила о вероятности развития аллергии из-за пылевых клещей
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Клещи домовой пыли встречаются особенно в тех помещениях, где есть ковры на полу, дорожки и их редко пылесосят, сообщила специалист в беседе с URA.RU.
«Паукообразные вызывают очень тяжёлую аллергию и астму. Они очень мелкие, во время развития линяют, при встряхивании одеял, подушек их шкурки оседают в носоглотке, и человек заболевает. Клещи домовой пыли могут быть в мешках пылесосов. Плюс туда может попасть всё, что есть в квартире. В мешках, конечно, мало кто будет развиваться, только какое-то время жить. Но когда вы начинаете пылесосить, воздух выходит, а вместе с ним и частички шкурок клещей», — объяснила Заречная.
Энтомолог добавила, что матерчатые мешки для пылесосов лучше заменить на бумажные.
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