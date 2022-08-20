Шойгу сообщил, что на форуме «Армия-2022» подписаны контракты почти на 0,5 трлн рублей
- РИА Новости
«У нас... почти на полтриллиона контрактов подписано. Это и наши контракты, министерства обороны, внутренние контракты, других силовых блоков и ведомств», — сказал он. Слова Шойгу приводит ТАСС.
Ранее министр обороны ознакомился с образцами вооружения и военной техники, представленными на форуме «Армия-2022».
Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала на форуме «Армия-2022» технологический центр безопасной разработки программного обеспечения.