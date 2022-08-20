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Шойгу сообщил, что на форуме «Армия-2022» подписаны контракты почти на 0,5 трлн рублей

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Министерство обороны России и другие ведомства на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» подписали контракты почти на 0,5 трлн рублей, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в интервью «России 1».
Шойгу сообщил, что на форуме «Армия-2022» подписаны контракты почти на 0,5 трлн рублей
  • РИА Новости

«У нас... почти на полтриллиона контрактов подписано. Это и наши контракты, министерства обороны, внутренние контракты, других силовых блоков и ведомств», — сказал он. Слова Шойгу приводит ТАСС.

Ранее министр обороны ознакомился с образцами вооружения и военной техники, представленными на форуме «Армия-2022».

Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала на форуме «Армия-2022» технологический центр безопасной разработки программного обеспечения.

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