Шойгу сообщил, что на форуме «Армия-2022» подписаны контракты почти на 0,5 трлн рублей

Министерство обороны России и другие ведомства на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» подписали контракты почти на 0,5 трлн рублей, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в интервью «России 1».

«У нас... почти на полтриллиона контрактов подписано. Это и наши контракты, министерства обороны, внутренние контракты, других силовых блоков и ведомств», — сказал он. Слова Шойгу приводит ТАСС.

Ранее министр обороны ознакомился с образцами вооружения и военной техники, представленными на форуме «Армия-2022».

Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала на форуме «Армия-2022» технологический центр безопасной разработки программного обеспечения.