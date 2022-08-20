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Шойгу ознакомился с образцами вооружения на форуме «Армия-2022»

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Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомился с образцами вооружения и военной техники, представленными на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».
Шойгу ознакомился с образцами вооружения на форуме «Армия-2022»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что министру, в частности, представили новейшую систему с технологиями искусственного интеллекта, устанавливаемую на беспилотник, для преодоления систем ПВО противника.

Кроме того, ему показали линейку дистанционно управляемых боевых модулей: «Курганец-БМ», модуль «Эпоха» для танка Т-14 «Армада» с 120-мм пушкой и дистанционной пулемётной установкой, а также новейшие боевые модули «Тайфун-ВДВ-БМ» и «Бумеранг-Буревестник».

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2022» технологический центр безопасной разработки программного обеспечения.

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