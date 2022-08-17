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«Ростех» представил на форуме «Армия-2022» проект по защите ПО от киберугроз

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Госкорпорация «Ростех» представила на форуме «Армия-2022» технологический центр безопасной разработки программного обеспечения.
«Ростех» представил на форуме «Армия-2022» проект по защите ПО от киберугроз
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Центр применяет комплексную технологию многофакторного анализа программного кода, которая включает отечественные инструменты фаззинг-тестирования, безопасные компиляторы, статические и динамические анализаторы программного кода и другие решения.

«Внедрение новых принципов в технологическую цепочку производства ПО позволяет получать программные продукты с высоким уровнем собственного иммунитета — устойчивостью к внешним киберугрозам», — заявил заместитель генерального директора «РТ-Проектные технологии» Олег Менжинский.

По его словам, в сочетании с традиционными мерами кибербезопасности такой подход обеспечивает повышенную защиту ПО.

В работе над центром участвовали холдинг «РТ-Проектные технологии» «Ростеха», группа компаний «Диасофт» и Институт системного программирования РАН.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью «Радио 1» рассказал о существенных отличиях новой орбитальной станции, представленной «Роскосмосом» на VIII Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», от МКС.

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