«Ростех» представил на форуме «Армия-2022» проект по защите ПО от киберугроз
- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Центр применяет комплексную технологию многофакторного анализа программного кода, которая включает отечественные инструменты фаззинг-тестирования, безопасные компиляторы, статические и динамические анализаторы программного кода и другие решения.
«Внедрение новых принципов в технологическую цепочку производства ПО позволяет получать программные продукты с высоким уровнем собственного иммунитета — устойчивостью к внешним киберугрозам», — заявил заместитель генерального директора «РТ-Проектные технологии» Олег Менжинский.
По его словам, в сочетании с традиционными мерами кибербезопасности такой подход обеспечивает повышенную защиту ПО.
В работе над центром участвовали холдинг «РТ-Проектные технологии» «Ростеха», группа компаний «Диасофт» и Институт системного программирования РАН.
Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью «Радио 1» рассказал о существенных отличиях новой орбитальной станции, представленной «Роскосмосом» на VIII Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», от МКС.