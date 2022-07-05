Турагент Демиденко допустила снижение цен на туры в Египет на 25—30% в июле — сентябре

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Руководитель направления онлайн-туров TravelBelka Диля Демиденко выразила мнение, что цены на путёвки в Египет в период с середины июля до середины сентября снизятся на 25—30%.
Турагент Демиденко допустила снижение цен на туры в Египет на 25—30% в июле — сентябре
  • РИА Новости

«Дело в том, что с середины июля до середины сентября в Египте становится очень жарко, днём до +40 °С жары и полное отсутствие ветра. Мало кому такое нравится. Поэтому путёвки на эти даты дешевеют на 25—30%», — объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Ранее «Известия» опубликовали результаты исследования, согласно которым каждый третий россиянин готов потратить на поездку за рубеж более 200 тыс. рублей.

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