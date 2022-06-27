Тюмень оказалась в топ-20 популярных авианаправлений в июле
- РИА Новости
Об этом информирует «Вслух.ру».
Отмечается, что больше всего перелётов в июле придётся на Сочи.
На втором месте по популярности направлений оказалась Москва, на третьем — Санкт-Петербург.
В список также вошли Махачкала, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Иркутск, Владивосток, Самара, Сургут, Омск, Челябинск, Мурманск и Волгоград.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.