Тюмень оказалась в топ-20 популярных авианаправлений в июле

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Тюмень вошла в топ-20 самых популярных авианаправлений в июле.
Тюмень оказалась в топ-20 популярных авианаправлений в июле
  • РИА Новости

Об этом информирует «Вслух.ру».

Отмечается, что больше всего перелётов в июле придётся на Сочи.

На втором месте по популярности направлений оказалась Москва, на третьем — Санкт-Петербург.

В список также вошли Махачкала, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Иркутск, Владивосток, Самара, Сургут, Омск, Челябинск, Мурманск и Волгоград.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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