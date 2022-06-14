В России составили список самых угоняемых марок автомобилей

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Согласно данным крупнейших страховых компаний, топ самых угоняемых марок автомобилей в России возглавили Mitsubishi, Toyota и Kia.
В России составили список самых угоняемых марок автомобилей
  • Gettyimages.ru

При этом в столице перечень существенно отличается от общероссийского, пишет Life.ru.

Так, в Москве чаще всего угоняют Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, Mercedes-Benz GL/GLS и Mercedes-Benz GLK/GLC.

«В этом году количество угонов несколько снизилось — в основном из-за закрытых границ и необходимости сдавать различные тесты. Однако границы постепенно начинают открываться, поэтому и количество угонов растёт», — отметили в одной из страховых компаний.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.

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