В России составили список самых угоняемых марок автомобилей
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При этом в столице перечень существенно отличается от общероссийского, пишет Life.ru.
Так, в Москве чаще всего угоняют Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, Mercedes-Benz GL/GLS и Mercedes-Benz GLK/GLC.
«В этом году количество угонов несколько снизилось — в основном из-за закрытых границ и необходимости сдавать различные тесты. Однако границы постепенно начинают открываться, поэтому и количество угонов растёт», — отметили в одной из страховых компаний.
Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.