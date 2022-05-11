Кабмин выделит ещё более 2,5 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений на Байкале

Правительство России в 2022 году дополнительно выделит более 2,5 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений на озере Байкал.

«Республика Бурятия в 2022 году дополнительно получит свыше 2,5 млрд рублей на реконструкцию очистных сооружений в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что соответствующее распоряжение о выделении средств из резервного фонда подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее Мишустин сообщил, что правительство дополнительно направит почти 8 млрд рублей в течение трёх лет на реконструкцию правобережных очистных сооружений, чтобы сохранить озеро Байкал.