Правительство выделит почти 8 млрд рублей для защиты Байкала от загрязнений
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Об этом сообщает РИА Новости.
Мишустин напомнил, что в трёхлетнем бюджете на защиту Байкала от загрязнений было заложено 4,1 млрд рублей, но этих средств недостаточно.
«В целом планируется за три года дополнительно направить почти 8 млрд рублей. Это позволит завершить в течение трёх лет создание самых современных систем очистки и изменит ситуацию с экологией озера Байкал», — сказал он.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 450 эковолонтёров займутся очисткой вод озера Байкал летом текущего года.