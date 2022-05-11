Правительство выделит почти 8 млрд рублей для защиты Байкала от загрязнений

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно направит почти 8 млрд рублей в течение трёх лет на реконструкцию правобережных очистных сооружений, чтобы сохранить озеро Байкал.

Об этом сообщает РИА Новости.

Мишустин напомнил, что в трёхлетнем бюджете на защиту Байкала от загрязнений было заложено 4,1 млрд рублей, но этих средств недостаточно.

«В целом планируется за три года дополнительно направить почти 8 млрд рублей. Это позволит завершить в течение трёх лет создание самых современных систем очистки и изменит ситуацию с экологией озера Байкал», — сказал он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 450 эковолонтёров займутся очисткой вод озера Байкал летом текущего года.