В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО лидера профсоюза «Курьер»

Глава профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев, арестованный по обвинению в неоднократном нарушении порядка проведения митингов (ст. 212.1 УК) и помещённый накануне вечером в СИЗО «Матросская Тишина», провёл ночь на полу в камере из-за отсутствия свободного спального места. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Я прибыл в СИЗО «Матросская Тишина» вчера вечером и (был. — RT) помещён в камеру, где было пять человек, со мной шестеро. Матрас пришлось положить на пол, так как спальных мест в камере всего четыре», — привёл слова Украинцева член комиссии, посетивший его в СИЗО.

По словам профсоюзного лидера, его соседи обвиняются в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, кражей и мошенничеством.

«Украинцев свою вину не признаёт», — уточнили в ОНК.

Представитель администрации СИЗО подтвердил, что число заключённых превышает установленный лимит, и тем, кто не имеет спального места, выдают раскладушки. Пообещали предоставить её и Украинцеву.

Ранее RT сообщал, что СИЗО Москвы переполнены. По состоянию на 1 апреля 2022 года в следственных изоляторах Москвы содержались 10 510 человек вместо предусмотренных нормативом 9150.

По данным СМИ, Кирилл Украинцев был арестован по решению Савёловского суда 27 апреля сроком на 30 суток. До водворения в «Матросскую тишину» он содержался в СИЗО №7. Ранее Украинцева штрафовали и арестовывали на пять-десять суток за участие в акциях курьеров, отстаивавших свои трудовые права.