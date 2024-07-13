Поступательная модернизация: чем уникальны новейшие российские дизель-электрические ледоколы

В ближайшее время состав Тихоокеанского флота пополнит новейший дизель-электрический ледокол «Евпатий Коловрат» проекта 21180М. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Экипаж ледокола будет заниматься круглогодичной проводкой кораблей в ближней арктической зоне, выполнять задачи материально-технического обеспечения и патрулирования. По словам экспертов, «Евпатий Коловрат» отличает высокий уровень автоматизации управления и возможность осуществлять «сложные навигационные операции». Как полагают аналитики, дальнейшее обновление ледокольного флота позволит России защитить Артику от провокаций со стороны США.

В Петропавловске-Камчатском завершились испытания новейшего дизель-электрического ледокола «Евпатий Коловрат» проекта 21180М. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В Петропавловске-Камчатском завершились заводские испытания многофункционального корабля ледового класса «Евпатий Коловрат» для отряда вспомогательных судов войск и сил на северо-востоке России», — говорится на сайте военного ведомства.

В частности, в ходе испытаний были проверены мореходные качества, манёвренность, качество работы аэронавигационного оборудования и судовых систем ледокола.

Отмечается, что в ближайшее время над судном будет поднят Андреевский флаг. Таким образом «Евпатий Коловрат» официально войдёт в состав Тихоокеанского флота (ТОФ). На службе экипаж ледокола будет заниматься круглогодичной проводкой кораблей в ближней арктической зоне, а также выполнять задачи материально-технического обеспечения и патрулирования.

Новейшее судно было названо в честь могучего русского воина, который, согласно «Повести о разорении Рязани Батыем», организовал сопротивление нашествию монголо-татарских захватчиков. По одной из версий, богатырь героически погиб в битве на реке Сить 4 марта 1238 года.

Импортозамещённый «Коловрат»

«Евпатий Коловрат» был заложен в декабре 2018 года на петербургском судостроительном предприятии «Алмаз». Как отметили тогда в Минобороны РФ, строительство подобных кораблей соответствует основным задачам ВМФ, «силы которого выполняют задачи во всех широтах, включая морские районы со сложной ледовой обстановкой».

На воду «Евпатий Коловрат» был спущен в конце 2020 года. После окончания строительства начался продолжительный цикл испытаний. В июле 2023 года ледокол прибыл в свой будущий пункт постоянного базирования на Камчатке — Петропавловск-Камчатский, пройдя через Средиземное море, Индийский океан и акваторию Юго-Восточной Азии.

«Евпатий Коловрат» у берегов Камчатки

© Минобороны РФ

Согласно информации Минобороны РФ, «Евпатий Коловрат» предназначен для проводки кораблей в сложных ледовых условиях, доставки грузов на отдаленные гарнизоны и гидрографических работ.

«Водоизмещение судна составляет чуть более 4 тыс. т, длина — 82 м, ширина — 19 м. Он способен преодолевать льды толщиной до 1,5 м. В носовой части имеет вертолётную площадку. При необходимости на ледоколе могут быть установлены зенитные артиллерийские установки», — говорится на сайте военного ведомства.

«Евпатий Коловрат» может развивать скорость до 14 узлов (26 км/ч). Экипаж судна составляет около 30 человек, автономность плавания — один месяц. Корабль приспособлен под применение поисково-спасательного вертолёта Ка-27ПС.

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«Евпатий Коловрат» — первый корабль проекта 21180М. Его предшественником является дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», который относился к проекту 21180. Это судно вошло в состав Северного флота в 2017 году.

Как пояснил в комментарии RT эксперт по ВМФ и военному кораблестроению России Дмитрий Жаворонков, «Евпатий Коловрат» является «концептуальным продолжением проекта 21180 — ледокола обеспечения ВМФ типа «Илья Муромец».

«По определённым параметрам серийной постройки меньший по размерам (прежде всего имеются в виду уменьшенные габариты. — RT) «Евпатий Коловрат» более прост в плане строительства, и он более импортозамещённый, поскольку проектировался и строился уже после введения санкций. По сравнению с «Ильёй Муромцем» «Коловрат» имеет меньшую осадку, что даёт ему возможность ходить на мелководье», — рассказал эксперт.

Ещё одним важным достоинством «Евпатия Коловрата» Жаворонков назвал высокий уровень автоматизации управления и наличие двух современных рулевых колонок, которые обеспечивают ледоколу возможность осуществлять «сложные навигационные операции».

«Работу узлов и агрегатов «Евпатия Коловрата» контролирует специальная автоматизированная система управления. Корабль может выполнять множество задач. Способен принимать на борт вертолёт, может участвовать в поисково-спасательных работах, перевозить самые разные грузы, тушить пожары и помогать с буксировкой кораблей», — подчеркнул Жаворонков.

По словам эксперта, о вооружении «Евпатия Коловрата» в официальных источниках сообщается немного. Однако, по мнению эксперта, как и другие ледоколы ВМФ, новейший корабль приспособлен под размещение различных средств поражения. Как предполагает Жаворонков, речь может идти об артиллерийской установке АК-630, пулемётах и переносных зенитных комплексах.

«Илья Муромец»

Аналогичную точку зрения в беседе с RT высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, «Евпатий Коловрат» может стать носителем вооружения, которое способно выполнять противодиверсионные задачи и противодействовать атакам с воздуха.

«Я думаю, что после вхождения в состав Тихоокеанского флота «Евпатий Коловрат» получит различные средства самообороны, включая комплексы ПВО. По сути, это будет судно, сочетающее в себе функции боевого корабля и ледокола. «Коловрат» является очень востребованным в составе ТОФ кораблём, учитывая близость к Арктике военно-морской базы на Камчатке», — сказал Матвийчук.

Отметим, что по проекту 21180М с 2023 года строится корабль «Святогор». Ожидается, что по габаритам, дальности и автономности плавания он превзойдёт «Илью Муромца». ВМФ должен получить этот ледокол в 2027 году.

Непрерывный ход

По мнению опрошенных RT экспертов, дизель-электрические ледоколы крайне важны для обеспечения безопасности судоходства на Северном морском пути, а также охраны и освоения 200-мильной исключительной экономической зоны Арктики.

Одним из главных достижений отечественной кораблестроительной отрасли эксперты называют ввод в строй дизель-электрического судна «Виктор Черномырдин», который считается самым мощным в мире неатомным ледоколом. Он был построен в 2020 году по проекту 22600 КБ «Вымпел» (Нижний Новгород) специалистами Балтийского завода и Адмиралтейских верфей. Мощность энергетической установки ледокола на винтах составляет 25 МВт.

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«Ледокол «Виктор Черномырдин» имеет ледовый класс Icebreaker8 и способен развивать скорость до 17,8 узла (33 км/ч. — RT) на чистой воде, проходить льды толщиной до 2 м непрерывным ходом со скоростью 2 узла (3,7 км/ч. — RT)», — сообщается в материалах ОСК.

Длина корабля — 144 м, ширина — 29 м, наименьшая осадка — 8,5 м, максимальная — 9,7 м, автономность по запасам топлива и провизии — 60 суток. На ледоколе есть две площадки в форме неправильного восьмиугольника для размещения вертолётов Ка-32, Ка-62, «Ансат» и Ми-8МТВ. Винтокрылые машины могут подниматься и приземляться в условиях качки и в тёмное время суток благодаря новой отечественной системе визуализации положения вертолётно-посадочных площадок.

Жаворонков высоко оценил возможности «Виктора Черномырдина». Как отметил эксперт, проектирование и строительство этого ледокола стало довольно сложным экзаменом для отечественных корабелов. Создание судна несколько затянулось, но все необходимые инженерные задачи были успешно решены, сказал эксперт.

«Виктор Черномырдин» — первый и пока единственный корабль проекта 22600. Эти корабли необходимы для замены линейных дизель-электрических ледоколов, которые ещё в советские годы строили для нас в Финляндии. Их особенность в том, что они способны ходить на морских трассах в регионах с тяжёлыми ледовыми условиями. Надеюсь, что у России в итоге будет большая серия ледоколов проекта 22600. Это позволит комбинировать возможности атомного ледокольного флота и дизель-электрического», — подчеркнул Жаворонков.

Анатолий Матвийчук также считает, что России необходимо вводить в строй больше новых ледоколов, особенно учитывая угрожающие безопасности Арктического региона планы США.

«На мой взгляд, ближайшие 10—20 лет Россия непременно сохранит самый мощный ледокольный флот в мире. Но хотел бы обратить внимание, что совсем недавно после саммита НАТО в Белом доме заявили, что будут проецировать силу в высоких широтах и построят для этого больше ледоколов. Да, сейчас американцы вынуждены признавать лидерство России, но это не означает, что они не будут пытаться его оспаривать», — отметил Матвийчук.

Как полагает собеседник RT, флот Соединённых Штатов может устроить провокации на некоторых участках Северного морского пути. Вместе с тем ВМФ имеет все средства противодействия посягательствам на безопасность судоходства по этой транспортной артерии.

«Все агрессивные намерения Вашингтона будут пресечены, если мы продолжим обновление ледокольного флота. В ближайшее время Россия получит патрульные корабли ледового класса, «Святогор» и другие судна, способные обеспечивать безопасность в Арктике. Я уверен, что, несмотря на ряд объективных трудностей, процесс поступательной модернизации ледокольного флота продолжится», — резюмировал Матвийчук.