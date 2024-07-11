Белый дом: США намерены многократно увеличить ледокольный флот
- РИА Новости
Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Он уточнил, что в настоящее время США располагают только двумя полярными ледоколами, срок эксплуатации которых подходит к концу.
«Мы намерены многократно нарастить нынешнее количество так быстро, как сможем», — цитирует его РИА Новости.
Ранее командующий боевым воздушным командованием США генерал Кеннет Уилсбах заявил, что американские ВВС нуждаются в огромных ресурсах для постоянного обслуживания своего «очень старого» флота самолётов.