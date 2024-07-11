В Белом доме заявили о намерении проецировать силу в Арктике и Антарктике

США и их союзники, стремящиеся к увеличению ледокольного флота, намерены проецировать силу в полярных широтах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя советника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха.

Речь идёт о новых договорённостях, которые были заключены между США, Канадой и Финляндией для объединения усилий в сфере строительства ледоколов.

По словам Далипа Сингха, документ пошлёт сигнал России и Китаю, что США и их союзники намерены наращивать сотрудничество в промышленной политике, построить крупный ледокольный флот и «проецировать силу в полярных широтах для насаждения международных и договорных норм, продвижения мира и безопасности в Арктике и Антарктике».

Ранее в Белом доме заявили, что США намерены многократно увеличить ледокольный флот.