Корабли будущего: как Черноморский флот пополняется корветами проекта 22160

Зеленодольский завод имени Горького завершает строительство пятого патрульного корабля проекта 22160 («Виктор Великий») для Черноморского флота, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Кроме того, предприятие до конца года передаст ВМФ России ещё три малых ракетных корабля, вооружённых крылатыми ракетами «Калибр», заявил министр. Корветы проекта 22160 — это первые российские корабли, в которых применена модульная концепция вооружения. Эксперты отмечают, что будущее морских сил за меньшими по размерам, но более манёвренными кораблями с различными типами вооружений, такими как корветы проекта 22160.

Специалисты Зеленодольского завода имени А.М. Горького завершают строительство пятого корабля проекта 22160 для Черноморского флота. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил РФ сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Предприятие ведёт серийное производство патрульных кораблей проекта 22160. В завершающей стадии находится строительство пятого из них — корабля «Виктор Великий». Он предназначен для Черноморского флота. Сегодня оценим выполнение судостроительной компанией графика работ и наметим шаги по его оптимизации», — сказал глава оборонного ведомства.

Кроме того, Шойгу сообщил, что зеленодольские судостроители до конца года передадут ВМФ России ещё три малых ракетных корабля проекта 22800, вооружённых крылатыми ракетами «Калибр».

«Для повышения боевого потенциала Военно-морского флота продолжаем оснащать его кораблями — носителями высокоточного оружия большой дальности. В частности, малыми ракетоносцами типа «Каракурт». Головной корабль этой серии — «Циклон» — вошёл в состав Черноморского флота и успешно выполняет поставленные задачи», — заявил министр.

Новые корветы

Патрульные корабли проекта 22160 представляют собой корветы ближней и дальней морской зоны. Они были разработаны в АО «Северное проектно-конструкторское бюро» и поставляются в ВМФ России с 2018 года. Все корабли проекта 22160 поступают на Черноморский флот РФ.

Корветы проекта 22160 предназначены для патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, охраны кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил противника, отмечается на сайте Объединённой судостроительной корпорации.

Типовой корабль проекта 22160 имеет водоизмещение 1,5 тыс. т при длине 94 м и ширине 14 м. Такой корвет может развивать скорость до 30 узлов (55,5 км/ч), максимальная дальность плавания — до 6 тыс. морских миль (11 тыс. км). Максимальная длительность автономного плавания — 60 суток, на корабле могут размещаться до 80 членов экипажа.

Основным вооружением кораблей проекта 22160 является 57-мм автоматическая артиллерийская установка А-220М и две морские тумбовые пулемётные установки калибра 14,5 мм (они могут использовать бронебойно-зажигательные патроны Б-32, бронебойно-трассирующие БЗТ и зажигательные патроны мгновенного действия МДЗ).

От ударов с воздуха корабль защищают зенитный комплекс «Гибка» и ПЗРК «Игла». Радиоэлектронную борьбу корвет может вести с помощью системы постановки пассивных помех ПК-10 и корабельного комплекса радиоэлектронного подавления ТК-25Э.

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«ТК-25Э предназначен для перехвата излучения самолётных и корабельных радиолокационных станций обнаружения и управления оружием, радиолокационных головок самонаведения противокорабельных ракет, автоматического анализа излучений, определения наиболее опасных направлений атаки корабля, создания помех на опасных направлениях», — сообщается в материалах «Рособоронэкспорта».

Кроме того, в задней части корабля находится взлётно-посадочная площадка с телескопическим ангаром, на которой может размещаться вертолёт Ка-27ПС.

В августе 2022 года гендиректор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов сообщил, что в будущем новые корабли проекта 22160 получат на вооружение ударные ракетные комплексы «Клаб» и ЗРК «Ресурс».

Модульные преимущества

Корабли проекта 22160 идеально подходят для контроля ближнего морского пространства в современных условиях, отметил в разговоре с RT военный обозреватель Виктор Баранец.

«Это небольшие, но мощные корветы. У них достаточно хорошее бронирование, хорошие гидролокация, вооружение и мощный двигатель. Такие корветы пригодятся не только на Черноморском флоте, но и везде, где требуется особенно внимательно наблюдать за морскими границами», — сказал эксперт.

Патрульный корабль проекта 22160 во время празднования Дня ВМФ в Цемесской бухте в Новороссийске

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Модульная конструкция корветов проекта 22160 позволяет существенно расширить список задач, которые может решать такой корабль, добавил Баранец.

«Вооружение и оборудование модульных кораблей можно менять как в конструкторе. Это ускоряет как само строительство корабля, так и его ремонт в дальнейшем. Вместо того чтобы его распиливать или сваривать, можно просто достать нужный блок и вместо него поставить новый», — пояснил военный обозреватель.

В разговоре с RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий отметил, что поставки ВМФ таких кораблей, как «Виктор Великий», являются частью процесса по обновлению морских сил России принципиально новыми кораблями.

«Идёт реальная замена старых кораблей советских проектов на принципиально новые. Это абсолютно нормальный процесс. Сейчас Россия имеет возможность не только модернизировать старые корабли, но и полностью заменить их на новые модели», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что корветы проекта 22160 по своей сути являются многофункциональными платформами.

«Прошло то время, когда у военных кораблей была узкая специализация. Сейчас любой военный корабль нового проекта — это универсальная боевая платформа для размещения на море самых различных систем оружия. Такой корабль может действовать против других кораблей, подлодок, воздушных и береговых целей. Модульная концепция означает, что корабль строится с несколькими заменяемыми блоками вооружений. Эти блоки находятся на базе, и в соответствии с поставленной задачей на конкретную боевую операцию на корабле может оперативно производиться замена одного блока или модуля с одной системы вооружения на другой», — пояснил специалист.

Все современные военно-морские силы сейчас переориентируются на использование таких многофункциональных кораблей, добавил Константин Стрельбицкий.

«Поступление новых кораблей проекта 22160, безусловно, усилит флот. Сейчас корветы прибрежной зоны (как их называют на Западе, литоральные корабли) очень популярны, поскольку гораздо экономичнее больших кораблей дальнего плавания и менее уязвимы для противокорабельных ракет. Будущее именно за такими корветами, а не за линкорами или авианосцами. Их время уже прошло. Будущее за новыми, универсальными и небольшими боевыми кораблями», — заключил эксперт.