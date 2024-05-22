«В постоянной готовности»: что собой представляют спасательно-буксирные суда проекта 22870

В Астрахани спущено на воду новое спасательно-буксирное судно проекта 22870 «Михаил Чеков», сообщили в Минобороны РФ. После завершения испытаний оно войдёт в состав Черноморского флота. Корабли этого типа предназначены для эвакуации личного состава, буксировки и снятия с мели судов различного типа, тушения пожаров, поддержания кораблей на плаву, выполнения водолазных работ и проведения других спасательных операций. Эксперты отмечают широкую функциональность и универсальность судов проекта 22870.

Минобороны РФ сообщило о спуске на воду спасательно-буксирного судна (СБС) проекта 22870 «Михаил Чеков».

«Сегодня на верфи филиала Астраханского судоремонтного завода АО «Центр судоремонта «Звёздочка» состоялась торжественная церемония спуска на воду спасательно-буксирного судна «Михаил Чеков», построенного для Военно-морского флота России», — говорится в релизе ведомства.

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Судно названо в честь офицера Черноморского флота Михаила Чекова. В годы Великой Отечественной войны он командовал аварийно-спасательными отрядами, которые обеспечивали подъём потопленных неприятелем кораблей и судов в акваториях черноморских портов.

От имени главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева участников церемонии спуска на воду приветствовал начальник управления кораблестроения военно-морского флота контр-адмирал Ильяс Шигапов. Он поблагодарил судостроителей и конструкторов за проделанную работу, отметив при этом, что ранее построенные суда этого проекта успешно выполняют задачи поисково-спасательного обеспечения.

После завершения программы испытаний и подъёма флага «Михаил Чеков» пополнит состав спасательных судов Черноморского флота.

Стоит отметить, что «Михаил Чеков» — это уже седьмое судно проекта 22870. Первым в состав флота в 2014 году вошёл буксир СБ-45. В последующие годы в ВМФ РФ поступили спасательные буксиры «Капитан Гурьев», «Профессор Николай Муру», СБ-738, СБ-739 и СБ-742.

Широкий набор функций

Напомним, проект 22870 был разработан специалистами КБ «Вымпел» (Нижний Новгород). Суда этого типа предназначены для буксировки и снятия с мели кораблей, тушения пожаров как на воде, так и на береговых сооружениях, эвакуации личного состава и оказания медицинской помощи пострадавшим.

Кроме того, в задачи СБС входят подача электроэнергии и поддержание кораблей на плаву, выполнение водолазных работ на глубинах до 60 м, а также сбор нефтепродуктов с поверхности моря, выполнение поисковых и обследовательских работ.

СБС «Капитан Гурьев»

globallookpress.com

© Минобороны РФ

Длина СБС составляет 57 м, ширина — 14 м, а водоизмещение (наибольшее) — 1605 т. Экипаж состоит из 26 человек. При необходимости судно может принять на борт 60 потерпевших. Буксир развивает скорость до 14 узлов и способен автономно находиться в море до 20 суток.

Одна из главных особенностей спасательных буксиров этого типа —возможность удержания судна в открытом море на одном месте без использования якорей. Это достигается за счёт оригинальной системы динамического позиционирования, сообщает ТК «Звезда».

«Это позволяет с большей точностью производить, скажем, обследование объекта, лежащего на глубине, подводными аппаратами, спускаемыми с борта судна», — сказал в интервью телеканалу в 2015 году на тот момент гендиректор завода «Звёздочка» Николай Калистратов.

Он добавил, что это качество особенно важно «при проведении спасательных или судоподъёмных операций».

СБС проекта 22870 оснащаются барокамерой, телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом, 12 комплектами водолазного снаряжения, а также оборудованием для подводных работ (сварки, резки и съёмки).

Судно также располагает цистернами для сбора нефтепродуктов с воды, лафетными стволами для тушения пожаров, грузовыми кранами и лебёдками.

В дополнение к этому СБС комплектуется современным водолазным комплексом для подводного поиска и обследования объектов на больших площадях. Он способен обеспечивать работу одновременно трёх водолазов на глубинах до 100 м. В его состав входят поточно-декомпрессионная двухотсечная камера с системой газоснабжения, интегрированный пост управления спусками, средства спуска и подъёма водолазов, а также различные инструменты обеспечения водолазных работ.

Важным элементом этой системы является роботизированный поисково-спасательный комплекс, созданный на базе телеуправляемого подводного аппарата «Фалкон 1000». Известно, что подобные устройства были задействованы при ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, во время поисково-спасательных работ в районе гибели теплохода «Булгария», а также при поиске обломков малайзийского авиалайнера AirAsia.

«Может решать разносторонние задачи»

Как отмечает председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий, аварийно-спасательные буксиры относятся к классу вспомогательных судов.

«Их главная задача — оказание помощи терпящим бедствие или повреждённым судам как в мирное время, так и во время боевых действий. Такие корабли оснащаются специальным спасательным оборудованием для погружения водолазов и проведения других подобных операций», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Спасательное буксирное судно "СБ-742" Черноморского флота ВМФ России на генеральной репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Новороссийске

РИА Новости

© Виталий Тимкив

Аналитик добавил, что такие аппараты могут оказывать помощь и военным, и гражданским судам.

«Аварийно-спасательные буксиры находятся в постоянной готовности. В случае ЧП они могут оказать помощь любому судну — торговому, пассажирскому, промысловому, научно-исследовательскому или же техническому», — сказал Константин Стрельбицкий.

В свою очередь, военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин назвал СБС проекта 22870 универсальными машинами.

«Это спасательный буксир. Его применяют и для борьбы с пожарами, и для швартовки, и для работы на глубинах. Так что это универсальное судно, которое может решать разносторонние задачи», — сказал специалист в комментарии RT.

Василий Дандыкин также сообщил, что о работе спасательных буксиров типа «Михаил Чеков» приходят положительные отзывы.

«Отзывы хорошие. Моряки, которые служат на них, довольны и устроенностью быта, и функционалом, и всем остальным. Так что проект можно считать удачным», — резюмировал аналитик.