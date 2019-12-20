Спасательный буксир СБ-742 принят в состав ЧФ
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По данным ведомства, судно будет базироваться в Новороссийске.
«В ближайшее время экипаж нового буксира начнёт отработку курса специальных задач, после сдачи которых приступит к выполнению плановых мероприятий боевой подготовки», — отметили в пресс-службе.
Основным предназначением спасательного буксирного судна является буксировка и снятие с мели кораблей и судов, тушение пожаров на аварийных кораблях и береговых сооружениях, эвакуация людей и др.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что экипажи кораблей ЧФ провели учения по подготовке к бою.