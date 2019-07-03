Спасательный буксир ЧФ совершает переход в Персидский залив
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Судно обеспечения данного проекта впервые в новейшей истории совершает морской переход подобной дальности.
Буксиру предстоит заниматься обеспечением сборной команды Военно-морского флота России, которая примет участие в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2019» в начале августа на территории Ирана.
Морской переход продлится более 20 суток, передаёт «Новый Севастополь». В настоящее время судно направляется через Чёрное море к проливам Босфор и Дарданеллы.
Ранее сообщалось, что танкер «Иван Бубнов» и плавмастерская ПМ-138 Черноморского флота совершают переход в Средиземное море.