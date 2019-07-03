Спасательный буксир ЧФ совершает переход в Персидский залив

Спасательный буксир «Профессор Николай Муру» Черноморского флота направляется из Новороссийска в Персидский залив, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Судно обеспечения данного проекта впервые в новейшей истории совершает морской переход подобной дальности.

Буксиру предстоит заниматься обеспечением сборной команды Военно-морского флота России, которая примет участие в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина-2019» в начале августа на территории Ирана.

Морской переход продлится более 20 суток, передаёт «Новый Севастополь». В настоящее время судно направляется через Чёрное море к проливам Босфор и Дарданеллы.

Ранее сообщалось, что танкер «Иван Бубнов» и плавмастерская ПМ-138 Черноморского флота совершают переход в Средиземное море.