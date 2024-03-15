NORTHCOM: Россия критически превосходит США в размере ледокольного флота

США критически уступают России в количестве тяжёлых ледоколов.

С таким заявлением выступил глава Северного командования американских ВС NORTHCOM Грегори Гийо.

«Это правда, сенатор... Нас критически превосходят в численности», — сказал он.

При этом Гийо отметил, что даже с учётом заказанных кораблей ледокольный флот США всё равно будет значительно проигрывать российскому.

Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Россия гораздо лучше оснащена системами ПВО, чем США.

Также сообщалось, что Россия заняла первое место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.