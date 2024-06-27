Путин: надо укреплять позиции российского флота в важных районах Мирового океана

Президент России Владимир Путин заявил во время совещания по вопросам кораблестроения о необходимости укреплять позиции российского флота в стратегически важных районах Мирового океана.

«Как вы знаете, в Основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года обозначены чёткие ориентиры, а именно комплексно развивать Военно-морской флот России, включая корабельную, авиационную и береговую составляющие, инфраструктуру базирования, укреплять его позиции в стратегически важных районах Мирового океана, качественно повышать боевой потенциал», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что в 2024 году ВМФ России получит более 40 новых кораблей и судов.

Также глава государства заявил о необходимости ускорить модернизацию судостроительных предприятий.