«Востребована в штурмовых действиях»: чем уникальна российская боевая машина «Терминатор»

Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки экипажей боевых машин поддержки танков «Терминатор». Военнослужащие осваивают скоростное вождение, стрельбу прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. После завершения боевой учёбы эта техника будет отправлена на линию боевого соприкосновения. По словам экспертов, в зоне спецоперации БМПТ доказала высокую эффективность в деле прикрытия танков и поддержке штурмовых действий.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой учёбы экипажей боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в тыловом районе СВО. После завершения занятий техника будет отправлена на линию боевого соприкосновения.

«В ходе обучения военнослужащие изучают тактико-технические характеристики боевой машины, осваивают скоростное вождение и ведение стрельбы как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций… После завершения обучения все экипажи БМПТ «Терминатор» будут приданы боевым подразделениям для выполнения задач специальной военной операции», — заявила пресс-служба военного ведомства России.

Стоит отметить, что Минобороны РФ и федеральные СМИ неоднократно сообщали об успешном боевом применении «Терминатора». В зоне СВО машина используется как отдельно, так и во взаимодействии с другой бронетехникой и артиллерийской установкой ЗУ-23.

«Терминатор» задействуется для поддержки штурма опорных пунктов и помогает бороться с танками и иной военной техникой ВСУ. Также БМПТ применяется для ударов по позициям противника в городской застройке. Как утверждают российские военные, украинские боевики стараются избегать столкновений с этой машиной.

Тренировка экипажей БМПТ «Терминатор» перед отправкой на ЛБС

В октябре видео боевой работы «Терминатора» опубликовал военкор RT Александр Симонов. По его словам, в основном экипажи БМПТ громят позиции ВСУ в тёмное время суток. Наряду с этим ВС РФ пользуются сложными погодными условиями, чтобы приблизиться к укреплениям врага. При этом защита машины позволяет ей выдерживать попадания артиллерийских осколков, ПТУР и FPV-дронов.

Как рассказал ранее журналистам один из командиров экипажа «Терминатора» Западной группировки войск ВС РФ, в зоне спецоперации машина востребована преимущественно для прикрытия танков.

«Наши машины БМПТ работают в основном во взаимодействии с танками Т-80БВ, выходят работать парами. Выходят на задачу, отрабатывают и благополучно возвращаются назад. Пополняем боекомплект, после чего выходим работать снова», — сообщил командир.

«Эффективное огневое средство»

«Терминатор» представляет собой бронированную гусеничную платформу на базе танка Т-90. БМПТ по-прежнему не имеет аналогов в мире по сочетанию огневой мощи и защищённости. Арсенал машины состоит из четырёх противотанковых комплексов «Атака», двух автоматических пушек 2А42 калибра 30 мм, двух скрытно расположенных гранатомётов АГС-17Д и 7,62-мм пулемёта. Данное вооружение позволяет уничтожать практически все типы целей на дальности до 5 км.

«Боевая машина поддержки танков «Терминатор» — многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. Способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, а также совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными целями», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Боевая машина поддержки танков «Терминатор»

© РИА Новости / Григорий Сысоев

Напомним, разработка БМПТ началась в советские годы на основе опыта Афганской войны, в ходе которой выявилась необходимость одновременного обстрела разных целей с одной бронеплатформы и более эффективного прикрытия танков от пехоты, оснащённой ПТРК и ручными гранатомётами.

Проект создания нового образца бронетехники был поручен Головному специализированному конструкторскому бюро-2 (ГСКБ-2) Челябинского тракторного завода. Опытный экземпляр был смонтирован на шасси Т-72 и получил название «Гадюка» — из-за башни, напоминавшей змеиную голову с раздвоенным языком.

«Опытный образец был изготовлен в 1996 году. База — танк Т-72АВ, корпус остался практически без изменений, однако башня была демонтирована. Блоки основного вооружения представляют собой две автоматические пушки 2А72, спаренные с ними 7,62-мм пулемёты ПКТ, а также пусковые установки с неуправляемыми авиационными ракетами. В задней части машины дополнительно установлены два 12,7-мм зенитных пулемёта НСВТ», — говорится в материалах Минобороны РФ.

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Впоследствии разработка БМПТ была поручена Уральскому конструкторскому бюро транспортного машиностроения (УКБТМ). Машина получила шасси Т-90, ПТРК «Корнет» и систему управления огнём, которая позволяла применять оружие ночью и наводить его по лазерному лучу. Из средств защиты, помимо танковой брони, БМПТ оснастили системой постановки аэрозольных завес и встроенной динамической защитой (ДЗ) «Реликт».

В результате доработок в первой половине 2000-х годов на машину была установлена ПТРК «Атака» и пушки 2А42. В июне 2005 года начались государственные испытания двух опытных образцов УКБТМ. «Терминатор» подтвердил заявленные тактико-технические характеристики и был рекомендован к принятию на вооружение. Однако его поставки в войска затянулись.

Как пояснил в комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов, проект БМПТ стал жертвой бюрократии. Машина была по-настоящему уникальной, и для её принятия на вооружение требовалось изменить штатные структуры. При этом детище уральских конструкторов уже начали покупать другие государства. Первым приобретателем «Терминатора» стал Казахстан.

«Фактически ситуация изменилась после удачного применения «Терминатора» в сирийской кампании. В ходе неё машина убедительно доказала свою востребованность на современном театре военных действий», — пояснил Суворов.

Незадолго до СВО в российской армии началось формирование подразделений, оснащённых БМПТ. В частности, в 90-й гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) была создана рота в составе девяти машин. Как заявил в конце 2021 года командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, в будущем может быть организован батальон «Терминаторов».

«Глубоко убеждён, что эта техника будет успешно выполнять боевые задачи в общевойсковом бою и в соответствии с современными требованиями как наиболее эффективное огневое средство не только поддержки танков, но и для решения широкого спектра задач в горах и населённых пунктах», — сказал Лапин.

По его словам, военные всесторонне изучили характеристики БМПТ и пришли к выводу, что «Терминатору» нет равных по огневой мощности в своём классе.

Сергей Суворов пояснил, что для боевых действий в населённых пунктах «Терминатор» может использовать автоматические пушки. Благодаря большим углам наведения они могут обстреливать этажи верхних зданий, сбивать БПЛА и другие низколетящие воздушные цели.

«Длина пушек не выходит за габариты корпуса, что тоже важно в городских боях. Пушки 2А42 могут применять бронебойные, осколочно-фугасные и трассирующие снаряды. Калибра 30 мм вполне достаточно для разрушения кирпичной кладки и бетонных сооружений, которые в городских условиях используются для оборудования огневых точек», — подчеркнул Суворов.

Большими возможностями обладают и сверхзвуковые противотанковые ракеты «Атака», установленные на «Терминатор», говорит специалист. По данным Минобороны РФ, эти боеприпасы способны поражать цели на дальности от 400 до 5000 м. Помимо «Терминатора», они применяются в самоходном ПТРК «Штурм-С».

Шквал огня

По мнению опрошенных RT экспертов, на учениях и в реальных боевых условиях «Терминатор» доказал свою высокую эффективность и универсальность. В частности, машина способна подавлять любые огневые точки на дистанции в несколько километров, прикрывать танки и другую бронетехнику.

«Первоначальное и важнейшее предназначение «Терминатора» — это взаимодействие и прикрытие танков, но опыт показал, что это ещё и универсальная боевая машина. Её вооружение позволяет создавать настоящий шквал огня, подавляя тем самым противника. Это помогает нашим войскам штурмовать укрепления ВСУ или безопасно осуществлять смену позиций», — заявил в беседе с RT полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алёхин.

При этом, как отметил эксперт, в атакующих действиях высокий уровень защиты делает БМПТ неуязвимым для огня противника из стрелкового оружия и пушек. Также «Терминатор» имеет систему аэрозольного экранирования, которая способна уберечь его от удара высокоточным оружием и средствами поражения с лазерными системами наведения, сказал Алёхин.

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Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт Кирилл Фёдоров. В беседе с RT он назвал БМПТ «самым живучим образцом российской бронетехники в зоне СВО». Как утверждает эксперт, на текущий момент нет ни одного подтверждённого случая уничтожения «Терминатора».

Помимо этого, безусловным достоинством машины Фёдоров считает способность «жёстко и агрессивно» атаковать позиции противника. По его словам, арсенал «Терминатора» позволяет буквально выкашивать лесополосы, в которых часто располагаются опорные пункты противника, и практически в упор расстреливать эти фортификации.

«На мой взгляд, эта машина прежде всего востребована в штурмовых действиях. Поэтому я не исключаю возможность модернизации «Терминатора», которая закрепит эту специализацию. Вполне вероятно, что мы увидим модификацию с пушками калибра 57-мм и снарядами воздушного (дистанционного) подрыва. К тому же у нас уже есть соответствующий модуль «Байкал». Но, как бы то ни было, «Терминатор» хорошо себя зарекомендовал. Таких машин на фронте должно быть больше», — считает Фёдоров.