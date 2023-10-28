Военкор RT показал работу БМПТ «Терминатор» в зоне СВО

Военкор RT Александр Симонов опубликовал видео с работой БМПТ «Терминатор» в зоне СВО и пообщался с оператором военной техники.

В основном данные боевые машины работают ночью, однако в момент съёмки сюжета густой туман затруднил работу украинской воздушной разведки, и благодаря этому российские бойцы подобрались близко к противнику в дневное время.

Экипаж боевой машины подчёркивает, что «Терминатор» практически неуязвим: его не берут FPV-дроны, ПТУР и артиллерийские снаряды. И у него впечатляющее вооружение: две 30-мм пушки, четыре ПТУР, два автоматических гранатомёта и пулемёт.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении.