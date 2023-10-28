Группировка «Центр» отразила четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Об этом информирует ТАСС.
Речь идёт о районах Червоной Дибровы, Торского и Петровского.
Отмечается, что противник потерял более 120 военнослужащих.
«Вскрыто и подавлено около 15 расчётов полевой артиллерии, уничтожено более 120 военнослужащих, два БМП и САУ «Акация», — сказал Савчук.
Ранее сообщалось, что ВСУ за неделю потеряли более 885 военных на Южно-Донецком направлении.
Также стало известно, что ВС России за неделю нанесли 19 ударов по военной инфраструктуре ВСУ.