Российская БМПТ «Терминатор» выпустила 400 снарядов по позициям ВСУ под Авдеевкой

Российская боевая машина поддержки танков «Терминатор» ночью выпустила 400 снарядов по позициям ВСУ под Авдеевкой, рассказал командир экипажа машины.

«Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра, отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим. Расход был 400 снарядов», — цитирует РИА Новости военнослужащего.

По его словам, стрельба велась ночью, так как в темноте цели легче обнаружить при помощи тепловизора.

Ранее сообщалось, что ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойца­ми под Авдеевкой.

Днём ранее в Минобороны заявили, что потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 80 военных.