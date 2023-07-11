Российская БМПТ «Терминатор» выпустила 400 снарядов по позициям ВСУ под Авдеевкой
«Подъехали на закрытую огневую позицию на расстоянии четыре километра, отработали осколочно-фугасными и бронебойно-трассирующим. Расход был 400 снарядов», — цитирует РИА Новости военнослужащего.
По его словам, стрельба велась ночью, так как в темноте цели легче обнаружить при помощи тепловизора.
Ранее сообщалось, что ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойцами под Авдеевкой.
Днём ранее в Минобороны заявили, что потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 80 военных.