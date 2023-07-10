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Су-34 ВКС России ударил по батальону ВСУ на Купянском направлении

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Фронтовой бомбардировщик Су-34 группировки войск «Запад» нанёс авиаудар по подразделениям 28-го стрелкового батальона ВСУ на Купянском направлении.

Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Отмечается, что экипаж истребителя-бомбардировщика нанёс авиационный удар по скоплению живой силы, вооружению и военной технике противника в районе населённого пункта Митрофановка.

Зыбинский также добавил, что в районах населённых пунктов Берестовое и Стельмаховка в результате огневого поражения потери противника составили около взвода живой силы.

Ранее сообщалось, что ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойца­ми под Авдеевкой.

Днём ранее в Минобороны заявили, что потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 80 военных.

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