Су-34 ВКС России ударил по батальону ВСУ на Купянском направлении
Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Отмечается, что экипаж истребителя-бомбардировщика нанёс авиационный удар по скоплению живой силы, вооружению и военной технике противника в районе населённого пункта Митрофановка.
Зыбинский также добавил, что в районах населённых пунктов Берестовое и Стельмаховка в результате огневого поражения потери противника составили около взвода живой силы.
Ранее сообщалось, что ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойцами под Авдеевкой.
Днём ранее в Минобороны заявили, что потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 80 военных.