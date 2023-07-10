Украинские войска не ведут наступательных действий на Авдеевском направлении, из­бегая прямого огнев­ого контакта с ВС России.

Об этом РИА Новости рассказал командир зенитной батареи Южной группировки войск.

По его словам, противник активен и применяет в основном ствольную артиллерию и миномёты.

«В прямой огневой контакт с нашими позициями он не вступает», — сказал командир.

Также он отметил, что пехота ВСУ находится только на своих позициях и не выходит на разведку.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении до 180 украинских военных и иностранных наёмников.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов ВСУ.