РИА Новости: ВСУ избегают прямых столкновений с российскими бойцами под Авдеевкой
Об этом РИА Новости рассказал командир зенитной батареи Южной группировки войск.
По его словам, противник активен и применяет в основном ствольную артиллерию и миномёты.
«В прямой огневой контакт с нашими позициями он не вступает», — сказал командир.
Также он отметил, что пехота ВСУ находится только на своих позициях и не выходит на разведку.
Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении до 180 украинских военных и иностранных наёмников.
Также сообщалось, что ВС России уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов ВСУ.