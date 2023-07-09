За сутки российские военные ликвидировали до 180 бойцов ВСУ и иностранных наёмников на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России. Также в этом секторе были уничтожены два склада боеприпасов, чешская боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin. Ранее Минобороны показало кадры уничтожения по меньшей мере десяти единиц военной техники ВСУ, в том числе западного производства.

На Донецком направлении: Минобороны РФ сообщило об уничтожении до 180 украинских военных и иностранных наёмников

За сутки российские военные уничтожили до 180 военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников на Донецком направлении. Об этом говорится в сводке Министерства обороны.

Кроме того, были уничтожены два склада боеприпасов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, гаубица «Мста-Б», а также американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.

Группировка войск «Восток» отразила атаки украинских военных в районах населённых пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области. Потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили свыше 210 человек. Уничтожены четыре танка, три БМП, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-20, одна «Мста-Б», одна установка М109 Paladin, а также американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

«В районе Серебрянского лесничества пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 80 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20», — говорится в сообщении.

На Купянском направлении уничтожен склад боеприпасов в районе Старицы Харьковской области. Также уничтожены до 20 украинских военных, два автомобиля, самоходная установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении ликвидированы до 60 военнослужащих ВСУ, уничтожены один танк, восемь автомобилей, самоходная гаубица «Гвоздика», американская артиллерийская система М777.

«Нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах. В районе населённого пункта Задорожное Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ», — сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что всего за сутки было сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ. Отмечается, что украинская техника была повреждена «в ходе предпринимаемых киевским режимом безуспешных попыток контрнаступления».

«Подрыв на минах и уничтожение российскими артиллеристами как минимум десяти единиц техники ВСУ, в том числе западного производства», — говорится в сообщении.

МО

Обстрелы со стороны ВСУ

В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили об очередных обстрелах с украинской стороны. Так, по Киевскому району Донецка было выпущено пять ракет из РСЗО. Кроме того, пять снарядов калибра 155 мм ВСУ выпустили по Куйбышевскому району. Также украинские военные обстреляли Кировский и Петровский районы города.

За прошедшие сутки ВСУ 58 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущено 328 снарядов.

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики», — говорится в сообщении СЦКК.

В результате обстрелов один человек погиб, ещё пятеро гражданских получили ранения. Повреждены 13 жилых домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в Белгородской области за сутки зафиксировали более 40 прилётов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрелов никто не пострадал, разрушений нет.

Также силами ПВО была сбита ракета в районе Керчи, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал он в Telegram.