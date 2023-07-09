Минобороны: потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 80 военных
Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих», — сказал он.
Российские военнослужащие также уничтожили боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну Д-20.
7 июля в Минобороны России отчитались о пресечении деятельности двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Краснолиманском направлении.