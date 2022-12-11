РИА Новости: боевики ВСУ боятся российских «Терминаторов» и охотятся за ними

Командир экипажа машины БМПТ «Терминатор» третьего Армейского корпуса Западного военного округа ВС России заявил, что украинские боевики боятся данных боевых машин поддержки танков и стараются охотиться на них.

Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, боевая машина имеет четыре противотанковые управляемые ракеты, две пушки калибром 30 мм, два гранатомёта и пулемёт.

«Танки выходят первой линией, мы выходим за танками. Танки работают по целям по своим, и у нас прицелы хорошие стоят оптические», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что экипаж «Терминатора» подавляет противника, если тот начинает вести огонь, к тому же боевая машина обеспечивает поддержку пехоты.

Военнослужащий добавил, что украинские боевики боятся данных БМПТ.

«В один из последних выездов был бой, практически блиндаж противника был растоптан, противник бежал при виде «Терминатора», — рассказал командир.

Механик-водитель машины одного из экипажей рассказал агентству, что боевики ВСУ стремятся заполучить себе такую машину и уже назначили вознаграждение для тех, кто её сможет захватить.

25 ноября Минобороны опубликовало видео работы «Смерчей» по объектам военной инфраструктуры и боевой технике украинских военных.