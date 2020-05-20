СтраницыПобеды: VR-фильм RT выиграл в зрительском голосовании премии Webby Awards

Документальный VR-фильм RT «Уроки Аушвица» завоевал People's Voice Award — награду по итогам зрительского голосования престижной международной премии Webby Awards — в двух категориях. Фильм, сочетающий в себе элементы виртуальной реальности и технологию объёмной съёмки, создан в рамках масштабного соцмедиа-проекта телеканала RT #СтраницыПобеды совместно с VR-художником Денисом Семёновым.

VR-фильм RT «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), одержал победу в номинациях «Иммерсивная и смешанная реальность»: «Объемная съёмка» и «Новости».

Фильм «Уроки Аушвица» создан на основе 3D-рисунков учащихся московской школы №548. Вместе с командой соцмедиа-проекта RT #СтраницыПобеды старшеклассники посетили музей Аушвиц-Биркенау, созданный на месте одноимённого лагеря смерти рядом с польским городом Освенцимом, а также Еврейский музей и центр толерантности в Москве и отразили свои впечатления в 3D-рисунках. Музыку к фильму написал Пётр Термен, правнук советского изобретателя Льва Термена, создавшего электромузыкальный инструмент терменвокс.

Ранее RT уже дважды становился обладателем Webby Awards по результатам голосования зрителей. В 2018 году премию завоевал проект телеканала RT #1917LIVE, посвящённый 100-летию революции в России и воссоздающий в соцсети Twitter события тех дней «в режиме реального времени». В 2016 году победу одержала группа digital-проектов RT — аккаунты телеканала на платформах Facebook, YouTube,Twitter, SoundCloud и Coub, а также страница RT Play, предлагающая пользователям информационно-развлекательные видео.

Webby Awards, «самая почётная премия в области интернета», по мнению The New York Times, ежегодно отмечает лучшие в мире digital-проекты: сайты, видеоролики, мобильные приложения и кампании в социальных сетях. В жюри премии входят более тысячи профессионалов веб- и медиарынка.