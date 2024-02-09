«Откровенный и прямой разговор»: энергетики-герои и их семьи встретились с главой «Россети Центр»

В Москве на международной выставке-форуме «Россия» состоялась встреча энергетиков — участников специальной военной операции и членов их семей с генеральным директором «Россети Центр» Игорем Маковским. Во время общения глава компании поблагодарил героев за то, что они в непростое время выполняют свой долг и отстаивают интересы страны. Наряду с этим участники беседы обсудили вопросы социальных гарантий и защиты энергетиков на приграничных территориях и в новых регионах.

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский пообщался с энергетиками — участниками специальной военной операции и членами их семей. Встреча прошла в Москве на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«Это был очень откровенный и прямой разговор, глаза в глаза. Присутствовали сотрудники, которые проявили героизм и совершили подвиги в рамках исполнения своего служебного и профессионального долга. Также присутствовали семьи работников, которые служат. Мы обсудили вопросы сегодняшнего уклада: как устроена работа, как мы защищаем персонал, обеспечиваем сохранность здоровья и жизни наших людей», — рассказал Маковский.

© Пресс-служба ПАО «Россети Центр»

По его словам, с первых дней СВО работники компании находятся на передовой. Большинство продолжают в непростых условиях выполнять свои профессиональные обязанности и помогают налаживать жизнь в новых регионах. При этом часть энергетиков решили поменять привычные инструменты на боевое оружие и встать на защиту страны.

Так, с начала спецоперации в ряды Вооружённых сил России вступили 228 сотрудников «Россети Центр». Причём 134 из них пошли служить добровольцами.

«Казалось бы, все эти сотрудники были забронированы и могли продолжать исполнять профессиональный гражданский долг, занимаясь своей традиционной работой. Однако они по зову души и сердца, по настрою и духу приняли иное решение и ушли в зону специальной военной операции... Мы гордимся каждым, восхищаемся стойкостью, отвагой наших героев», — добавил Игорь Маковский.

© Пресс-служба ПАО «Россети Центр»

Отдельно он рассказал о мерах по защите сотрудников на приграничных территориях и в новых регионах. Так, основные ремонтно-производственные базы были переведены в тыловые районы, а часть персонала ушла на удалённый режим работы. Остальных энергетиков обеспечили бронежилетами, касками и всеми необходимыми атрибутами для выполнения своих обязанностей в опасных условиях и оказания первой помощи в случае необходимости.

Кроме того, компания приобрела новую бронированную технику и дооборудовала уже имеющуюся. В результате автотранспорт стал не просто средством передвижения и доставки ресурсов, но и укрытием для рабочих бригад, отметил Маковский.

«Враг коварен и циничен. Воздействуя беспилотными летательными аппаратами, артиллерией и миномётными обстрелами, он пытается сбить наш моральный дух и помешать нам выполнять свой долг. Однако у противника ничего не получается, поскольку мы готовы работать в любых условиях и продолжаем обеспечивать энергоснабжение всех потребителей на приграничных территориях и в новых регионах», — подчеркнул Игорь Маковский.

© Пресс-служба ПАО «Россети Центр»

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросу социальных гарантий для сотрудников «Россети Центр». Так, например, в настоящий момент компания предоставляет дополнительные выплаты работникам и членам их семей, помогает в подготовке детей к школе и обеспечивает санаторно-курортное лечение. Наряду с этим был создан специальный фонд «Энергия русского духа» для оказания прямой поддержки героям, их близким и жителям, пострадавшим в ходе вооружённого конфликта.

В целом представители компании предоставляют значимую помощь своим сотрудникам — участникам СВО, а также их родственникам. Об этом после встречи рассказал настоятель храма Тихона Задонского города Острогожска Воронежской области Алексей Курганский, чья жена потеряла брата во время боевых действий. Герой был награждён орденом Мужества посмертно.

«Семьям тоже уделяется большое внимание, и это очень важно, потому что мы делаем общее дело. Такие мероприятия и в целом меры поддержки родственников необходимы и важны для укрепления и стабильности нашего общества», — отметил Курганский.

© Пресс-служба ПАО «Россети Центр»

Аналогичную точку зрения выразил и глава «Россети Центр». По его словам, добиваться успеха и побед невозможно, если нет поддержки, причём самой разносторонней. Компания со своей стороны целиком и полностью гарантирует такую помощь, заверил Игорь Маковский.

«Жизнь сложна, многообразна — всегда встречаются случаи, когда нужна помощь. Мы будем делать всё для того, чтобы сотрудники, их родные, наши сограждане не ощущали себя забытыми, чтобы чувствовали крепкое плечо рядом с собой. Тем, кто потерял своих родных, — хочу, чтобы вы знали: мы разделяем с вами эту боль. Я благодарен нашим ребятам-энергетикам, без преувеличения — героям, которые выбрали служение Отечеству, их семьям — за неоценимую поддержку. Низкий вам поклон!», — заключил Маковский.