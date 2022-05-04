В Подмосковье начали обрабатывать парки от клещей

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В Московской области начали обрабатывать парки от клещей.
В Подмосковье начали обрабатывать парки от клещей
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  • © Tony Anderson

Об этом сообщает телеканал «360».

«Традиционно готовим парки к массовому летнему отдыху. С 18 апреля приступили к обработке парковых территорий от клещей. Работы планируем завершим до конца мая», — заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Всего планируется обработать 91 095,55 га парковых территорий.

К настоящему времени первичная обработка проведена на 45 427,94 га.

Ранее врач-терапевт высшей категории, заведующий терапевтическим отделением поликлиники №1 больницы «РЖД-Медицина» Твери Татьяна Клишева в беседе с газетой «Известия» рассказала, что делать при укусе клеща.

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