В Подмосковье начали обрабатывать парки от клещей
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Традиционно готовим парки к массовому летнему отдыху. С 18 апреля приступили к обработке парковых территорий от клещей. Работы планируем завершим до конца мая», — заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Всего планируется обработать 91 095,55 га парковых территорий.
К настоящему времени первичная обработка проведена на 45 427,94 га.
Ранее врач-терапевт высшей категории, заведующий терапевтическим отделением поликлиники №1 больницы «РЖД-Медицина» Твери Татьяна Клишева в беседе с газетой «Известия» рассказала, что делать при укусе клеща.