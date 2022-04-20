Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Филиппин
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 у берегов Филиппин. Об этом информирует Геологическая служба США.
Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 236 км к северо-западу от города Давао.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 46,4 км.
Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 у побережья Курильских островов.
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