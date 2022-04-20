Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Филиппин

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 у берегов Филиппин. Об этом информирует Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 236 км к северо-западу от города Давао. Очаг подземных толчков залегал на глубине 46,4 км. Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 у побережья Курильских островов.