Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Филиппин

Короткая ссылка
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1 у берегов Филиппин. Об этом информирует Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 236 км к северо-западу от города Давао.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 46,4 км.

Ранее сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 у побережья Курильских островов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить