Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в районе Курильских островов
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 у побережья Курильских островов. Об этом информирует Геологическая служба США.
Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 216 км к северо-востоку от города Северо-Курильск.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 129 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 у побережья Индонезии.
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