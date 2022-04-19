Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в районе Курильских островов

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 у побережья Курильских островов. Об этом информирует Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался в 216 км к северо-востоку от города Северо-Курильск. Очаг подземных толчков залегал на глубине 129 км. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 у побережья Индонезии.