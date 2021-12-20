Опрос: россияне рассказали о значении Нового года в их жизни

Сайт kp.ru провёл опрос, в ходе которого выяснилось, что значит Новый год для россиян.

Отмечается, что треть респондентов заявили, что это прежде всего встречи с родными и друзьями, походы в гости и уютные посиделки. По словам 32% опрошенных, Новый год — это самый семейный праздник.

Ещё треть участников исследования любят праздник за новогоднюю программу и всегда пересматривают советские фильмы. Как утверждает 31% россиян, они не представляют Новый год без «Иронии судьбы» или фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Для 17% респондентов Новый год — это застолье, многообразие любимых блюд и оливье.

По словам 7% опрошенных, в Новом годе главное — это ёлка.

Оставшиеся 13% участников опроса выбрали вариант «Другое», при этом многие из них утверждают, что просто не смогли выбрать что-то одно, так как Новый год — это всё вместе.

Исследование проходило в соцсетях. Его участниками стали 4,2 тыс. человек.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в Новый год и последующие праздничные дни.